Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR διοργανώνει την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 τη δράση «Μοιράσου τη Δύναμή σου» στο T-Center Athens.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Άρη Betsson στο T-Center Athens, με στόχο τη στήριξη του προγράμματος δωρεάς μαλλιών και παροχής περούκας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής».

Η εκδήλωση θα διαρκέσει από τις 13:00 έως τις 17:00, πριν από την έναρξη του αγώνα, και η παρουσία εθελοντριών του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» θα διασφαλίσει ότι οι φίλαθλοι θα ενημερωθούν για τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας και τον κοινωνικό αντίκτυπο της δωρεάς τους.

Η πρωτοβουλία καλεί τους φιλάθλους να προσφέρουν τα μαλλιά τους, στηρίζοντας έμπρακτα γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Το κούρεμα θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του κομμωτηρίου Angelopoulos της Θύρας VIP, με την υποστήριξη επαγγελματιών κομμωτών.

Κάθε συμμετέχων θα λάβει διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της ίδιας ημέρας και ένα ροζ βραχιολάκι πρόσβασης στο Globalsat VIP Lounge, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του.

Η πρωτοβουλία «Μοιράσου τη Δύναμή σου» ενισχύει το μήνυμα ότι κάθε μικρή πράξη μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά, προάγοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και το πλαίσιο στήριξης των ασθενών.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ευχαριστεί θερμά τον Angelopoulos Hair & Beauty Company για την υποστήριξή του καθώς και όλους όσοι συμβάλλουν με την έμπρακτη συμμετοχή τους στην υλοποίηση της δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ. Σημαντικό: Το κούρεμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μαλλιά μήκους τουλάχιστον 20 εκατοστών, τα οποία δεν έχουν υποστεί χημική επεξεργασία (βαφή, περμανάντ κ.λπ.) και δεν περιέχουν μεγάλο ποσοστό λευκών τριχών.