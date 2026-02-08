Τον προβληματισμό του για κάποιες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα εξέφρασε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, μετά την άνετη νίκη επί της Καρδίτσας, χαρακτηρίζοντας ανεπίτρεπτο τον τρόπο που χάνει η ομάδα του τα παιχνίδια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όπως έχουμε δείξει, δεν έχουμε την πολυτέλεια σε κάθε παιχνίδι στην Ελλάδα να κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά, παρά το ότι τα προηγούμενα χρόνια το κάναμε. Το πρωτάθλημα είναι πιο ανταγωνιστικό, το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας με τα πολλά ταξίδια δεν βοηθάει, όπως και όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας, πρέπει να διαχειριζόμαστε και τους τραυματισμούς και τα παιχνίδια. Σήμερα κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο μέρος, πήραμε όλοι χρόνο το ευχαριστηθήκαμε, κάναμε την δουλειά μας και συνεχίζουμε»

Για το τι έπρεπε να αλλάξει στο δεύτερο μέρος: «Δεν ήταν πολύ εύκολο, κυρίως στο πρώτο μέρος χάσαμε πολλά σουτ δεν είχαμε καλές αποστάσεις. Ήμασταν μπροστά λόγω της άμυνάς μας, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι κάναμε ένα overroll παιχνίδι».

Για το αν η αστοχία οφείλεται στην κούραση: «Όχι οφείλεται στην συγκέντρωση. Ήμασταν τρία παιδιά κάτω από την μπασκέτα 2.10 και τα χάναμε μόνοι μας. Στο 2ο μέρος ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι, βάλαμε τα σουτ, και πήραμε μια εύκολη νίκη»

Για το ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει στην ομάδα τις τελευταίες μέρες: «Οι τραυματισμοί και το να κάνεις μια κοιλιά είναι φυσιολογικό. Αυτό που μας προβληματίζει είναι ο τρόπος που παίζουμε και ο τρόπος που χάνουμε. Ο τρόπος που χάνουμε είναι ανεπίτρεπτος, κάνουμε μια μεγάλη νίκη και μετά πάμε και χάνουμε από την Παρτίζαν που είναι μια μεγάλη ομάδα. Είναι Φεβρουάριος, έχουμε την άλλη εβδομάδα τον πρώτο στόχο της σεζόν να πάρουμε το Κύπελλο. Θέλουμε να το δώσουμε στον κόσμο μας που μας στηρίζει και κυρίως στους εαυτούς μας».