O Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δήλωσε αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στη νίκη επί της Βιλερμπάν την Τετάρτη (30/9, 21:15, Novasports Prime) στο Telekom Center Athens και θα κάνει το δύο στα δύο στην EuroLeague.

«Χάσαμε ένα νοκ-άουτ παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ και ήταν μία αναμέτρηση που σίγουρα θέλαμε να κερδίσουμε, διότι κρινόταν ένας τίτλος. Παρ’ όλα αυτά έχουμε κάνει μία πολύ καλή αρχή στη ΕuroLeague με την Παρί την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε, με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση στην άμυνα. Να τρέχουμε το γήπεδο και να βρίσκουμε ευκολότερους πόντους στον αιφνιδιασμό και να βάζουμε τον κόσμο στην εξίσωση του παιχνιδιού. Είναι ακόμα το ξεκίνημα της σεζόν αλλά έχουμε πολλά παιχνίδια στην έδρα μας και θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα. Η ήττα από τον ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω, μόνο θετικά μας έχει επηρεάσει, μας έχει δώσει κίνητρο και μας έδειξε τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε. Αύριο θα είμαστε όπως πρέπει, αλλά και την Παρασκευή για να κάνουμε το δύο στα δύο,» τόνισε αρχικά ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ του Παναθηναϊκού και μίλησε για τους συνεχόμενους αγώνες:

«Δεν είναι δικαιολογία, ξέρουμε γιατί η EuroLeague είναι αυτή που είναι και είναι απαιτητική. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε κάποια παιχνίδια στην έδρα μας τώρα στο ξεκίνημα. Όπως είπα και πριν θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα, έχουμε κάποιους τραυματίες, αλλά η ενέργεια δεν αποτελεί δικαιολογία. Όσοι αγωνιζόμαστε δίνουμε το 100%, συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον και θέλουμε να βάζουμε τον κόσμο στο παιχνίδι. Μετά θα είναι δύσκολο για μία ομάδα να έρθει και να μας κερδίσει εδώ μέσα. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι καλό. Είμαστε αθλητές, οι οποίοι τρεφόμαστε από τον ανταγωνισμό. Από εκεί και πέρα όλοι παίζουμε για την ομάδα, αγωνιζόμαστε για να κατακτούμε τίτλους και όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση θα είναι και στην τελική 12άδα. Όλοι είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε ζητηθεί από τον προπονητή μας».