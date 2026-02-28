Ένα στιγμιότυπο του Νίκολα Γιόκιτς από την αναμέτρηση των Ντένβερ Νάγκετς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, στο οποίο ο Σέρβος σέντερ εμφανίζεται εκνευρισμένος, έκανε γρήγορα το γύρο του διαδικτύου και προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Γιόκιτς δέχθηκε δυνατό μαρκάρισμα από τον Λου Ντορτ. Η αντίδρασή του ήταν άμεση, με τους παίκτες των δύο ομάδων να συγκεντρώνονται γύρω τους και τον Τζεϊλίν Γουίλιαμς να παρεμβαίνει για να ηρεμήσει τα πνεύματα, χωρίς ωστόσο να αποφευχθεί η ένταση.

