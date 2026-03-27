Η νίκη του Παναθηναϊκού ήρθε μέσα από ομαδική προσπάθεια και όχι χάρη σε έναν μόνο πρωταγωνιστή. Ο Ναν ξεχώρισε με 25 πόντους, αν και χρειάστηκε αρκετές προσπάθειες (9/18 σουτ), ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Σλούκα, Ερνανγκόμεθ, Φαρίντ και Λεσόρ σε κομβικά σημεία. Παράλληλα, θετική ήταν η παρουσία και των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο, δίνοντας λύσεις όταν χρειάστηκε.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι «πράσινοι» ξεκίνησαν πολύ άστοχα από την περιφέρεια, έχοντας 0/10 τρίποντα μέχρι το 13’22”, όταν ο Ερνανγκόμεθ βρήκε στόχο και έδωσε το σύνθημα. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα κάλυψε την αστοχία της με ενέργεια κοντά στο καλάθι, φτάνοντας τους 19 πόντους από δεύτερες επιθέσεις στο πρώτο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη τα 12 επιθετικά ριμπάουντ.

