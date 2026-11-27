Σε δύο ξεχωριστές καταγγελίες κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός και του προπονητή της, Γιώργου Μπαρτζώκα, προχώρησε την Παρασκευή (27/11) η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ζητώντας την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για διαφορετικές υποθέσεις.

Η πρώτη προσφυγή κατατέθηκε στο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο του ΕΣΑΚΕ και αφορά την ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις για τα γεγονότα των περσινών τελικών της GBL.

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