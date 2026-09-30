Ο Παναθηναϊκός έβλεπε το καλάθι σαν… βαρέλι απέναντι στη Βιλερμπάν την οποία διέλυσε με 102-79 για να κάνει το 2/2 μπροστά στο κοινό του και να πάει με την ψυχολογία στα ύψη στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής με τη Μακάμπι Τελ-Αβίβ (2/10, 21:15).

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει από νωρίς διαφορές, εκμεταλλευόμενος την αποτελεσματικότητα του Τζέριαν Γκαρντ και την αστοχία της Βιλερμπάν από την περιφέρεια (13-7).

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