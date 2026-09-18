Με ένα λευκό τριαντάφυλλο στη θέση που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου άνοιξε το τελετουργικό πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ, στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά που φέρει το όνομα του ιστορικού ηγέτη του συλλόγου.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος, ήταν εκείνος που άφησε πρώτος το λουλούδι, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν οι παίκτες και τα μέλη της ομάδας, σε μια συμβολική κίνηση τιμής και μνήμης.

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