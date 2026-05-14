Ο Ματίας Λεσόρ έκανε δηλώσεις μετά την ήττα αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια με 81-64, δίχως να μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η σειρά.

Ο Γάλλος σέντερ εμφανίστηκε συντετριμμένος από τον αποκλεισμό, τονίζοντας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναλύσει κανείς τι συνέβη σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για τον σύλλογο και τους φιλάθλους. Ο έμπειρος ψηλός, παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε εντελώς απροετοίμαστος και «δεν εμφανίστηκε ποτέ» στο παρκέ, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η κακή εικόνα δεν αρμόζει στην ιστορία και τη φανέλα της ομάδας.

