Η κανονική περίοδος της GBL ξεκινά και ο Παναθηναϊκός δήλωσε τους οκτώ ξένους στους οποίους μπορεί να υπολογίζει ο Έργκιν Άταμαν, με δυνατότητα συμμετοχής έξι εξ αυτών σε κάθε αγώνα.

Εκτός έμεινε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος θα είναι αγωνιστικά έτοιμος τον Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται πως όπως προβλέπεται από τον νέο κανονισμό του ΕΣΑΚΕ, κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει έως και οκτώ ξένους παίκτες για τη διάρκεια της σεζόν, με δυνατότητα συμμετοχής έξι εξ αυτών σε κάθε αγώνα, με την κάθε ομάδα να έχει δικαίωμα για τρεις αλλαγές στον πρώτο γύρο και δύο στον δεύτερο.

Αναλυτικά η οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Τζέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ομέρ Γιούρτσεβεν.