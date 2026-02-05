Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα (Novasports Prime) την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.
