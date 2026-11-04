Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Νovasports Prime) στη Μαδρίτη ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ, για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Οι πράσινοι απέναντι στην εξαιρετικά φορμαρισμένη βασίλισσα, η οποία μετράει έξι συνεχόμενες νίκες στην Euroleague και 11 σε όλες τις διοργανώσεις, θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις επιτυχίες, μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες που υπέστησαν από την Εφές και τον Άρη.

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