Tην έκτη του ήττα στην εφετινή Euroleague υπέστη ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης στο Μιλάνο.

Οι πράσινοι έχασαν με 96-89 από την Αρμάνι για την 15η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους, μετά το δεύτερο συνεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση, να πέφτει στο 9-6.

Στον αντίποδα, η ιταλική ομάδα έδωσε θετικό πρόσημο στο ρεκόρ της (8-7) και συνεχίζει την προσπάθεια της να εισέλθει στη δεκάδα.

Ο Παναθηναϊκός… εκτροχιάστηκε από το δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ στην τρίτη περίοδο… παραδόθηκε στις ορέξεις των γηπεδούχων, οι οποίοι με 17/33 τρίποντα δεν είχαν λόγους ανησυχίας…

Την ίδια στιγμή με 11 λάθη, χωρίς μακρινό σουτ, άμυνα και τον Κώστα Σλούκα μοναδικό που πίστευε στην υπέρβαση, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν δεν είχε δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής…

Ο Άρμονι Μπρουκς ήταν εκείνος που έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στο τριφύλλι, βάζοντας 17 από τους 26 πόντους στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου οι γηπεδούχοι πήραν διαφορά και ψυχολογία.

Ο Κώστας Σλούκας έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, προσφέροντας 19 πόντους και 7 ασίστ. Ο Κέντρικ Ναν είχε 17 πόντους με 6/15 σουτ όμως.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι με ενέργεια, αλλά δεν κατάφερε να περιορίσει τα επιθετικά «όπλα» της Αρμάνι στο ξεκίνημα. Οι Σιλντς και Λεντέι δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην ελληνική άμυνα, την ώρα που ο Ναν και ο Φαρίντ κρατούσαν όρθιο το «τριφύλλι». Με την είσοδο του Σλούκα, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού έγινε πιο ισορροπημένο και οργανωμένο, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 21-26 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η εικόνα άλλαξε πλήρως στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Μιλάνο μπήκε με τρομερό ρυθμό, έτρεξε σερί 15-5 και πήρε τα ηνία του αγώνα. Ο Γκούντουριτς ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ ο Μπρουκς «πυροβολούσε» συνεχώς από τα 6.75, ανεβάζοντας τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μειώσει με τους Ερνανγκόμεθ και Σορτς, αλλά το ημίχρονο βρήκε τους Ιταλούς μπροστά 54-44.

Στην τρίτη περίοδο, η Αρμάνι συνέχισε να επιβάλλει το ρυθμό της. Με σταθερά καλή κυκλοφορία και μεγάλα σουτ, ανέβασε τη διαφορά στο +19 (67-48). Ο Παναθηναϊκός έβρισκε πόντους κατά διαστήματα, όχι όμως την απαιτούμενη αμυντική συνοχή, με αποτέλεσμα η ιταλική ομάδα να διατηρεί άνετα τον έλεγχο και να φτάνει στο 80-59 λίγο πριν το φινάλε της περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ναν προσπάθησε να ηγηθεί της αντεπίθεσης με συνεχόμενους πόντους, όμως η Μιλάνο είχε απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια των «πρασίνων». Με σταθερά υψηλά ποσοστά από την περιφέρεια, κράτησε τη διαφορά ασφαλείας και πήρε δίκαια τη νίκη με 96-89. Ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 9-6, σε ένα ματς όπου ουσιαστικά μόνο στο ξεκίνημα κατάφερε να σταθεί στο ίδιο επίπεδο με την Αρμάνι.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-60, 96-89

ΑΡΜΑΝΙ (Ποέτα): Έλις 8 (1/2 τρίποντα, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Μπούκερ 7 (1), Μπολμάρο 2, Μπρουκς 26 (8/14 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΛεΝτέι 15 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ρίτσι 8 (2), Γκούντουριτς 7 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Σιλντς 13 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νίμπο 10 (5 ριμπάουντ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 11 (1), Σλούκας 19 (3/5 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ 11 (4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 17 (3/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Φαρίντ 10 (8 ριμπάουντ, 4 λάθη), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 13 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 4 (8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γιούρτσεβεν 4 (3 ριμπάουντ)