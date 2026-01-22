Στο Τελ Αβίβ απέναντι στη Μακάμπι δοκιμάζεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) ο Παναθηναϊκός, για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια θέλουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες τους, δείχνοντας σε ακόμα ένα παιχνίδι βελτιωμένη εικόνα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία στον πρώτο γύρο είχε κερδίσει 99-85 στο Telekom Center Athens (28/10), αναζητεί την 15η νίκη για να πατήσει γερά στην εξάδα και να κυνηγήσει το πλεονέκτημα έδρας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, απόντες θα είναι οι Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου, καθώς δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους, ενώ εκτός έμεινε και ο Οσμάν, ο οποίος τέθηκε νοκ-άουτ λόγω ενοχλήσεων στην αριστερή γάμπα.

Η Μακάμπι, η οποία έχασε την Τρίτη (20/1) στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό με σκορ 100-93, είναι βελτιωμένη το τελευταίο δίμηνο και μετρά έξι νίκες σε δέκα παιχνίδια. Στο σύνολο, ωστόσο, μετράει μόλις 9 νίκες και ψάχνει έντονα τα θετικά αποτελέσματα για να προλάβει τα play in.

Πάντως, από την ώρα που επέστεψε στην έδρα της, στο Ισραήλ, η ομάδα του Όντεντ Κάτας μετράει τρεις σε ισάριθμα ματς, έχοντας κερδίσει Βιλερμπάν, Βαλένθια και Ζαλγκίρις. Ο Λόνι Γουόκερ δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον ώμο και τέθηκε νοκ άουτ, όπως επίσης και οι επίσης τραυματίες Τζον Ντιμπαρτολομέο και Ζακ Χάνκινς.

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), Ζοσέφ Μπισάνγκ (Γαλλία) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανία).

Τα δεκάλεπτα: 20-21