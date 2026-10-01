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Ο Λευτέρης Μαντζούκας, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εν όψει του εντός έδρας αγώνα της 3ης αγωνιστικής με τη Μακάμπι Τελ-Αβίβ (2/10, 21:15) όπου μίλησε για την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στη Βιλερμπάν και για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

O 23χρονος φόργουορντ του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στο προσεχές παιχνίδι με τη Μακάμπι τονίζοντας ότι η ομάδα του θα πρέπει να μείνει πιστή στο πλάνο της για να φτάσει στη νίκη, πάντα με τη σημαντική βοήθεια του κόσμου από τις εξέδρες.

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