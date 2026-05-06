Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (21:15) την Βαλένθια στο Telekom Center Athens για το Game 3 των Playoffs της Euroleague, με στόχο το «sweep» για να προκριθεί για τρίτη διαδοχική χρονιά και 13η συνολικά στο Final 4 της Euroleague, εκεί όπου θα διεκδικήσει το 8ο αστέρι του.

Οι «πράσινοι» παρότι θα στερηθούν για ακόμη ένα ματς τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα, θα έχουν ως «όπλο» την καυτή τους έδρα προκριμένου να «καθαρίσουν» τη σειρά κόντρα στους Ισπανούς και να πανηγυρίσουν μια απίστευτη πρόκριση με μειονέκτημα έδρας στη σειρά κόντρα στην 2η της βαθμολογίας στην κανονική σεζόν, Βαλένθια.

