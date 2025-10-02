Σε συνέντευξή του στο σερβικό podcast «6.75 range» ο Ματίας Λεσόρ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον καυγά που είχε με τον Φιλίπ Πετρούσεφ στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια ενός ντέρμπι ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα.

«Του είπα “αν θέλεις να παλέψουμε, μπορούμε μετά το παιχνίδι”», αποκάλυψε ο σέντερ του Παναθηναϊκού, αλλά εν συνεχεία εξήγησε: «Δεν θα πω ότι το μετανιώνω, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι υπερήφανος».

Ο Λεσόρ αποκάλυψε πως κάποια στιγμή είχε πει στον Πετρούσεφ πως αν ήθελε να παλέψουν, μπορούσαν να το κάνουν μετά τον αγώνα. Παράλληλα, παραδέχθηκε πως δεν είναι καθόλου περήφανος για τη συμπεριφορά του στο εν λόγω συμβάν.

Συγκεκριμένα ο Λεσόρ δήλωσε για το περιστατικό με τον Πετρούσεφ:

«Ειλικρινά, δεν υπήρξε ποτέ σύγκρουση. Ακόμα δεν υπάρχει. Ήταν απλά η ένταση της στιγμής. Αυτός παίζει με τον δικό του τρόπο, και εγώ είμαι άνθρωπος που κρατάει το λόγο του. Αν σου πω κάτι, το τηρώ. Του είπα να σταματήσει να παίζει έτσι.

Δεν με πειράζει η σωματική επαφή, αλλά το να κάνεις πράγματα χωρίς λόγο … Για παράδειγμα, είμαι στη γραμμή των ελεύθερων βολών και αυτός με χτυπάει με τον αγκώνα. Δεν πάω καν για το ριμπάουντ.

Ξέρω ότι δεν θέλει να πάει έτσι, να είναι έτσι τα πράγματα. Αυτός δεν είναι ο εαυτός του, πραγματικά. Απλά παίξε το παιχνίδι σου, αδερφέ. Παίξε με τον δικό σου τρόπο, δεν είσαι γνωστός για το σωματικό σου παιχνίδι.

Δεν είσαι γνωστός ως κάποιος που χτυπάει τους άλλους ή του αρέσει να τον χτυπούν. Οπότε, ας μην πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μου αρέσει περισσότερο από εσένα. Δεν με πειράζει να με χτυπούν και να χτυπάω τους άλλους. Του είπα μερικές φορές να σταματήσει, να παίξει μπάσκετ.

Δεν θα με βγάλεις από το παιχνίδι. Θα τελειώσω τον αγώνα. Αν θέλεις να παλέψουμε, μπορούμε να το κάνουμε μετά το παιχνίδι. Αυτό του είπα, πραγματικά. Συνέχισε να με χτυπάει. Δεν είμαι υπερήφανος για εκείνη τη στιγμή.

Δεν θέλω να μεταδώσω αυτή την εικόνα στα παιδιά μου. Είναι κάτι που έκανα εκείνη τη στιγμή. Είναι μέρος της προσωπικότητάς μου, δεν είμαι ψεύτικος. Δεν θα πω ότι το μετανιώνω, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι υπερήφανος».