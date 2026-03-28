Η ταλαιπωρία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αποδείχθηκε πιο σοβαρή απ’ ό,τι αρχικά φαινόταν, καθώς ο Ισπανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και δεν προπονήθηκε το Σάββατο (28/3). Η κατάστασή του επιδεινώθηκε μετά το παιχνίδι με τη Μονακό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Πλέον, ο παίκτης του Παναθηναϊκού δίνει «μάχη» για να προλάβει το μεγάλο ντέρμπι της Δευτέρας (30/3, 19:00), απέναντι στον Ολυμπιακό, με τη συμμετοχή του να παραμένει αμφίβολη.

