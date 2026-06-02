Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή στη λίστα των ξένων εν όψει των τελικών της GBL, με τον Κένεθ Φαρίντ να αντικαθιστά τον Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Αμερικανός σέντερ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε από το Game 5 με τη Βαλένθια και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, δίνοντας στο «τριφύλλι» μία επιπλέον λύση στη ρακέτα. Έτσι, οι «πράσινοι» έκαναν χρήση της τελευταίας αλλαγής που είχαν διαθέσιμη, με τον Γκριγκόνις να μένει εκτός λίστας και ουσιαστικά να ολοκληρώνει την παρουσία του στην ομάδα, καθώς αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Ζαλγκίρις.

