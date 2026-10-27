Ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και με όπλο την κυριαρχία στα ριμπάουντ, πήρε τη νίκη με 80-75 επί της Αρμάνι για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Η Αρμάνι προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα και το κατάφερε, χάρη στην πιεστική τη άμυνα και τα deflection, που οδήγησαν σε εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό, μέσα από τις προσπάθειες του Μόουζες Ράιτ.

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