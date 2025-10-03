Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο Telekom Center Athens το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι», μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Μπάγερν Μονάχου με 87-79 φιλοδοξούν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Καταλανών, προκειμένου να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους στη διοργάνωση.

Από τη μεριά οι «μπλαουγκράνα», ηττήθηκαν στην πρώτη αγωνιστική της ευρωπαϊκής διοργάνωσης από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στη Σόφια και, όπως είναι φυσικό, ψάχνουν αντίδραση απέναντι στο «τριφύλλι».

Ο Τζέντι Όσμαν βρίσκεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τον αποψινό αγώνα, ενώ στη δωδεκάδα επέστρεψε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τους Γκριγκόνις και Τολιόπουλο να μένουν αντίθετα εκτός.

Από πλευράς Μπαρτσελόνα, ο Μάιλς Νόρις, που δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα κόντρα στη Χάποελ, επέστρεψε στη 12άδα, με τον Χουάνι Μάρκος να μένει εκτός σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι των «μπλαουγκράνα». Νοκ άουτ γι’ αρκετό καιρό με σοβαρό τραυματισμό είναι ο Χουάν Νούνιεθ.

Τα δεκάλεπτα: 17-26

Αναλυτικά οι 12άδες:

Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Σορτς, Χολμς, Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Καλαϊτζάκης, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν, Σαμοντούροφ, Ρογκαβόπουλος, Σλούκας.

Μπαρτσελόνα (Πενιαρόγια): Πάντερ, Νόρις, Κέιλ, Βέσελι, Μπριθουέλα, Σατοράνσκι, Γ. Ερνανγκόμεθ, Φαλ, Λαπροβίτολα, Κλάιμπερν, Σενγκέλια, Πάρα.