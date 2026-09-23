Στη διάθεση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς τέθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε και αναμένεται να αγωνιστεί στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Euroleague.

Είχε τραυματιστεί και απουσίαζε από τα ματς της ομάδας στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός-Παρί, στο Telekom Center Athens, έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 (Novasports 4HD) την Πέμπτη (24/9).