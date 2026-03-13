Το βράδυ της Πέμπτης ήταν ονειρικό για τους φίλους του Παναθηναϊκού, αφού αρχικά είδαν το ποδοσφαιρικό τμήμα να κερδίζει την Μπέτις με 1-0 στο ΟΑΚΑ για την φάση των «16» του Europa League, ενώ αργότερα το μπασκετικό τμήμα πανηγύρισε σπουδαία νίκη κόντρα στη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ο Ανδρέας Τεττέη που είχε εξαιρετική παρουσία στη νίκη των πρασίνων κόντρα στην ισπανική ομάδα, έδωσε το παρών στο «Telekom Center Athens» για να δει το ματς και αποθεώθηκε από τους φίλους του «τριφυλλιού». Ο Έλληνας άσος άκουσε το όνομα του ρυθμικά και ανταπέδωσε με χειροκρότημα.

