Επιστροφή στον δρόμο των επιτυχιών αναζητάει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μπροστά του μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές της σεζόν. Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την Ρεάλ Μαδρίτης (21:45, Novasports Prime) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να βγάλουν αντίδραση μετά τα αρνητικά αποτελέσματα απέναντι στην Αναντολού Εφές και τον Άρη.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να αφήσει πίσω της το τελευταίο διάστημα και να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις, γνωρίζοντας πως το παιχνίδι στην ισπανική πρωτεύουσα απαιτεί υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και στις δύο πλευρές του παρκέ.

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