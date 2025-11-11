Στις 22:00 (Novasports Prime) θα αρχίσει ο εκτός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Παρί για την 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, στον οποίο οι «πράσινοι» ψάχνουν την άμεση επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις στη διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στην «Accor Arena» έγιναν γνωστές οι επιλογές του Εργκίν Αταμάν για τη δωδεκάδα με την οποία θα παρατάξει το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν με 13 παίκτες στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, με τον Γιάννη Κουζέλογλου να μένει τελικά εκτός επιλογών, την στιγμή που ο Κένεθ Φαρίντ δίνει το «παρών» για πρώτη φορά στη 12άδα του Παναθηναϊκού, με τον πολύπειρο σέντερ να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του.

Υπενθυμίζεται ότι οι Χολμς, Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλος έμειναν Αθήνα λόγω προβλημάτων τραυματισμών που αντιμετωπίζουν, σε αντίθεση με τον Ματίας Λεσόρ που ακολούθησε την αποστολή.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Καλαϊτζάκης, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου.