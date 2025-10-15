Με τον Κέντρικ Ναν κανονικά στη διάθεσή του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αποψινό αγώνα του (21:30, Novasports Prime) κόντρα στη Βιλερμπάν, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός άσος του «τριφυλλιού» ξεπέρασε το πρόβλημα που του στέρησε τη συμμετοχή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Αντίθετα ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός τον Βασίλη Τολιόπουλο, που δεν είναι στην 12άδα του Παναθηναϊκού, ενώ εκτός παραμένουν ο ανέτοιμος Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που έχει κάταγμα στο δάκτυλο.

Από την πλευρά της Βιλερμπάν στην αποστολή είναι κανονικά ο Νάντο Ντε Κολό, που έπαιξε και στο γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ εκτός είναι οι Τόμας Ερτέλ και Σακίλ Χάρισον.

Αναλυτικά οι 12άδες:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Bιλερμπάν (Πουπέ): Σέλιας, Ατάμνα, Αζινσά, Μάσα, Τζάκσον, Ντε Κολό, Ενγκουάμα, Λάιτι, Εντιαγιέ, Ουότσον, Βοτιέ, Τραορέ