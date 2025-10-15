Ο Αμερικανός άσος του «τριφυλλιού» ξεπέρασε το πρόβλημα που του στέρησε τη συμμετοχή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.
Αντίθετα ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός τον Βασίλη Τολιόπουλο, που δεν είναι στην 12άδα του Παναθηναϊκού, ενώ εκτός παραμένουν ο ανέτοιμος Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που έχει κάταγμα στο δάκτυλο.
Από την πλευρά της Βιλερμπάν στην αποστολή είναι κανονικά ο Νάντο Ντε Κολό, που έπαιξε και στο γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ εκτός είναι οι Τόμας Ερτέλ και Σακίλ Χάρισον.
Αναλυτικά οι 12άδες:
Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν
Bιλερμπάν (Πουπέ): Σέλιας, Ατάμνα, Αζινσά, Μάσα, Τζάκσον, Ντε Κολό, Ενγκουάμα, Λάιτι, Εντιαγιέ, Ουότσον, Βοτιέ, Τραορέ