Ο άτυχος της περσινής σεζόν, Ματίας Λεσόρ, αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023, μετά από δύο σεζόν στην Παρτιζάν. Ο πρόεδρος της σερβικής ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη σερβική ιστοσελίδα «Mozzart Sport» παραδέχτηκε δημόσια πως η Παρτιζάν ήρθε σε επαφή με τον Γάλλο σέντερ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στις 19 Δεκεμβρίου στον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια σε μία προσέγγιση για την επιστροφή του στην ομάδα του Βελιγραδίου, αλλά ο Λεσόρ επέμεινε στο συμβόλαιό του με τους «πράσινους».

κεκριμένα, ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς σχολίασε σχετικά με τις επαφές της Παρτιζάν με τον Λεσόρ:

«Ο Λεσόρ επέμεινε στο συμβόλαιό του πέρυσι, το οποίο ο Παναθηναϊκός επέκτεινε μετά τον τραυματισμό του. Έτσι έγινε, μιλήσαμε μαζί του και απλώς αποφάσισε εκείνη τη στιγμή να μείνει στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι όλο. Δεν είναι μυστικό.

Μιλήσαμε μαζί του, πήρε μια τέτοια απόφαση, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Λεσόρ. Βοηθήσαμε πραγματικά τον Λεσόρ και ο Λεσόρ μας βοήθησε. Προήλθε από τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης και μεγάλωσε με την Παρτιζάν όσον αφορά στην ποιότητά του. Έγινε ο παίκτης που είναι σήμερα. Αλλά επίσης το ανταπέδωσε, έχυσε πολύ ιδρώτα με τη φανέλα της Παρτιζάν. Και όλοι αγαπάμε πραγματικά τον Λεσόρ, είναι ακόμη μέλος της οικογένειάς μας».