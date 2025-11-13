Μήνυμα συμπαράστασης στον Κίναν Έβανς, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στην Euroleague, έστειλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Πιο συγκεκριμένα οι «πράσινοι» με ανάρτησή τους στα social media, επισήμαναν: «Μείνε δυνατός, ευχές για ταχεία ανάρρωση».

Νωρίτερα ο σέντερ του «τριφυλλιού» Ματιάς Λεσόρ, με ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε κι αυτός τη συμπαράστασή του στον άτυχο παίκτη του Ολυμπιακού, o οποίος τραυματίστηκε στο ματς με τη Ζαλγκίρις.

Πιο συγκεκριμένα έγραψε: «Γ@@@@ο, είναι πολύ σκληρό να το βλέπεις. Προσεύχομαι για σένα».