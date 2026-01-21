Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια (93-74) με πρωταγωνιστές τον εξαιρετικό Βασίλη Τολιόπουλο (21 πόντους, 5/9 τρίποντα) και τον αξιόλογο Αλέξανδρο Σαμοντούροφ (11 πόντους) θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη στιγμή για τον Εργκίν Αταμάν. Οι μετά το παιχνίδι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή, όμως, αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο που αποκαλύπτει πως ο κύκλος του στον Παναθηναϊκό έχει κλείσει…

Ο Αταμάν, με έκδηλη ικανοποίηση, δήλωσε πως παίκτες όπως ο Τολιόπουλος και ο Σαμοντούροφ που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα έπρεπε να δείξουν ότι είναι έτοιμοι και για την Euroleague και πως χθες απέδειξαν ακριβώς αυτό, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τους υπολογίζει από εδώ και πέρα. Η δήλωση αυτή είναι αποκαλυπτική για λάθος λόγους.

Πρώτον, ο Τολιόπουλος δεν βρέθηκε στο παρκέ χάρη σε κάποιο όραμα ή σχεδιασμό του προπονητή. Βρέθηκε εκεί για περισσότερο χρόνο επειδή ο Κέντρικ Ναν απουσιάζει τραυματίας. Η αναγκαστική λύση έγινε… λύτρωση. Και εδώ κρύβεται το πρόβλημα: πώς είναι δυνατόν ένας προπονητής να ανακαλύπτει τον Ιανουάριο του 2026 ότι παίκτες του ρόστερ του μπορούν να προσφέρουν στην Euroleague;

Δεύτερον, η δήλωση του Αταμάν προδίδει πλήρη άγνοια των πραγματικών δυνατοτήτων του έμψυχου δυναμικού που διαθέτει. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα βαθύ ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες, κάτι που επιβεβαιώθηκε άλλωστε και χθες. Ο Τολιόπουλος είναι σε όλους γνωστός, είναι 29 ετών, δεν είναι κάνα παιδαρέλι… Και έχει αποδείξει ποιος είναι τόσο στον Άρη που έπαιζε και ευρωπαϊκά ματς, όσο στην Εθνική ομάδα, όπως και τώρα στον Παναθηναϊκό. Απ’ ότι φαίνεται, μόνο ο Αταμάν δεν γνώριζε τον Τολιόπουλο…

