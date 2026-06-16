Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να χάσει χρόνο μετά την απόλυση του Εργκίν Αταμάν και έχει ήδη καταθέσει πρόταση 5.000.000 ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο τριετούς συνεργασίας.

Οι εξελίξεις τρέχουν με γοργούς ρυθμούς στον Παναθηναϊκό, που μέσα στην ημέρα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αποτελεί παρελθόν έπειτα από μία τριετία όπου επανέφερε το τριφύλλι στην κορυφή της Ευρώπης τη σεζόν 2023-24.

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