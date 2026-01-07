Έτοιμος να ενεργοποιήσει τη μεταγραφική «βόμβα», που έταξε στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, όταν τα ξημερώματα της 5ης Ιανουαρίου, σε live Instagram είχε πει ότι «προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή», είναι ο πρόεδρος της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Στον Παναθηναϊκό είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το ρόστερ εν’ όψει του μεγάλου στόχου του Final Four της Αθήνας και να ολοκληρώσουν μία πολύ μεγάλη κίνηση, τόσο οικονομικά, όσο και αγωνιστικά, έχοντας εστιάσει στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Και το όνομα αυτού, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Μια μεταγραφή από το πιο ψηλό μπασκετικό ράφι, που δεν δείχνει επί του παρόντος εύκολη, καθώς ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ ύψους 2,01 μ. έχει κλειστό συμβόλαιο με τους Φοίνιξ Σανς ύψους 2.050.000 δολαρίων. Ωστόσο δεν φαίνεται να υπολογίζεται από τον προπονητή της ομάδας του, κάτι που φαίνεται και από τον χρόνο συμμετοχής του καθώς σε 22 παιχνίδια με τους Σανς έχει κατά μέσο όρο 8 λεπτά συμμετοχής με μόλις 1,4 πόντους και 1,3 ριμπάουντ.

Συνεπώς, ο Παναθηναϊκός τηρεί στάση αναμονής και ετοιμάζεται να δώσει… ρέστα προκειμένου να αποκτήσει τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος αποτελεί και τον «εκλεκτό» του Εργκίν Αταμάν.

Με δεδομένο το γεγονός ότι δεν υπολογίζεται ουσιαστικά από τον προπονητή των Φοίνιξ Σανς, οι πιθανότητες να τον αφήσουν ελεύθερο, τοποθετώντας τον στη λίστα των free agents, πριν από την 5η Φεβρουαρίου, είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτές.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με τον μάνατζερ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έχοντας εκφράσει το ζεστό ενδιαφέρον για την απόκτησή του, με συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους, αρκεί να μείνει ελεύθερος από τους Σανς.

Να θυμίσουμε πως ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αποχώρησε το καλοκαίρι από την Ευρώπη επιστρέφοντας στην Αμερική και το ΝΒΑ. Έφυγε ως MVP και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε στη EuroLeague.