Ο Κέντρικ Ναν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Παρτιζάν και, έχοντας 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην εμφατική νίκη (91-69) του «τριφυλλιού» επί των Σέρβων.

Όπως ήταν φυσικό ο Αμερικανός αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, με τον ίδιο να δηλώνει ότι θέλει και άλλα βραβεία MVP.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο αστέρας των «πρασίνων»:

«Δεν πρόκειται να πάω πουθενά, θέλω και άλλα MVP, θέλω και άλλα triple-double.

Ξεκινήσαμε λίγο άσχημα το παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια καταφέραμε να φτιάξουμε τις διαφορές.

Σήμερα, αν και δεν κοιμήθηκα ήμουν ήρεμος και καταφέραμε να ανοίξουμε το παιχνίδι από τη δεύτερη περίοδο και μετά, αυτό ήταν κατά βάση το παιχνίδι».