O Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προετοιμασία του, με τους «πράσινους» να δημοσιεύουν ένα βίντεο, στο οποίο ο Κέντρικ Ναν δήλωσε «πεινασμένος» για επιτυχίες, τονίζοντας ότι η ομάδα του άφησε κάτι πέρυσι, που θέλουν να κάνουν δικό τους φέτος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο αστέρας του «τριφυλλιού»:

Για τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας: «Οι πρώτες μέρες κυλούν καλά. Έρχονται παίκτες, μπαίνουν στην προπόνηση, εξοικειώνονται με την ομάδα, μαθαίνουν το σύστημα, μαθαίνουν τα plays μας. Δουλεύουμε στην χημεία μας. Οπότε η πρώτη εβδομάδα μέχρι τώρα είναι καλή».

Για το τι περιμένει περισσότερο από τη νέα σεζόν: «Απλώς περιμένω να ξεκινήσουμε. Είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν, θα είναι η τρίτη μου και είμαστε “πεινασμένοι”. Είμαστε “πεινασμένοι”. Αφήσαμε κάτι… στο τραπέζι την περασμένη σεζόν και περιμένουμε να το κάνουμε δικό μας φέτος. Οπότε είμαστε έτοιμοι».

Για τους νέους στόχους: «Ίδιοι στόχοι, κάθε χρόνο. Το πρωτάθλημα. Τίποτα λιγότερο».

Το μήνυμά τους στους οπαδούς: «Πάμε οπαδοί του Παναθηναϊκού! Είστε έτοιμοι για ακόμα μία σεζόν; Όλοι είναι ξεκούραστοι, είμαστε έτοιμοι. Καλύτεροι από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε, να σας δώσουμε καλές εμφανίσεις και κυρίως να κερδίζουμε».