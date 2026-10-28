Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στα social media, ο Κέντρικ Ναν μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εξαιρετική του χθεσινή εμφάνιση στη νίκη με 80-75 επί της Αρμάνι, στέλνοντας το δικό του μήνυμα επιστροφής.

Ο Κέντρικ Ναν είναι και πάλι εδώ. Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη χθεσινή νίκη επί της Αρμάνι, σταματώντας στους 20 πόντους, ενώ παράλληλα μοίρασε 6 ασίστ και κατέβασε και 2 ριμπάουντ.

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