Οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ προκαλούν αντιδράσεις και στον χώρο των αθλητών με τον Κέντρικ Ναν να τοποθετείται δημόσια με μήνυμα στα social media.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού σχολίασε ανάρτηση του λογαριασμού «basketballmaniacs» στο Instagram, στην οποία παρουσιάζονταν χρήματα, φωτογραφίες και αναμνηστικά ομάδων που, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, εντοπίστηκαν στις κατοικίες των συλληφθέντων.

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