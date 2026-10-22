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Οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ προκαλούν αντιδράσεις και στον χώρο των αθλητών με τον Κέντρικ Ναν να τοποθετείται δημόσια με μήνυμα στα social media.
Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού σχολίασε ανάρτηση του λογαριασμού «basketballmaniacs» στο Instagram, στην οποία παρουσιάζονταν χρήματα, φωτογραφίες και αναμνηστικά ομάδων που, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, εντοπίστηκαν στις κατοικίες των συλληφθέντων.
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