Ο Κέντρικ Ναν μοιράστηκε τις σκέψεις του μετά την ηγετική του εμφάνιση που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη με 115-112 επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη, τονίζοντας ότι οι πράσινοι βρίσκονται στον σωστό δρόμο εν όψει της συνέχειας της σεζόν.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού, ρωτήθηκε αρχικά για τους 33 πόντους και τα εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας του, αποκαλύπτοντας ότι έχουν προηγηθεί και άλλα παιχνίδια που κατάφερε να παραμείνει τόσο συγκεντρωμένος στη διάρκειά τους. Όπως υποστήριξε η ομάδα του έβγαλε περισσότερη ένταση στις δύο πλευρές του παρκέ, αρχής γενομένης από τη βασική πεντάδα του τριφυλλιού.

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