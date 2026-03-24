Την τρίτη σερί νίκη του στην EuroLeague πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 107-104 της Ντουμπάι στο Σαράγεβο για την 33η αγωνιστική. Οι πράσινοι βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ και μάλιστα είδαν τη διαφορά να φτάνει μέχρι και το -12 (41-29) στα μέσα της δεύτερης περιόδου, όμως από εκεί και πέρα ανέβασαν στροφές και πέτυχαν μια μεγάλη ανατροπή.

Κορυφαίοι στην επίθεση ήταν οι Τζέντι Όσμαν, Κέντρικ Ναν –παρά το γεγονός ότι φορτώθηκε νωρίς με τρία φάουλ και έμεινε εκτός στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου– και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ πολύτιμη ήταν και η συμβολή των Τζέριαν Γκραντ και Ματίας Λεσόρ.

