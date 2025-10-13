Πολλά παράπονα είχε ο Εργκίν Αταμάν από τη διαιτησία στο χθεσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο οποίο ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 90-86 στο ΣΕΦ.

Ο Τούρκος προπονητής τη Δευτέρα ανέβασε δύο βίντεο σε story στο Instagram, ένα με ένα φάουλ που δεν σφυρίζεται υπέρ, αλλά σε βάρος του Κώστα Σλούκα, και ένα με σπρώξιμο του Σάσα Βεζένκοφ στον Τι Τζέι Σορτς, που δεν καταλογίστηκε από τους διαιτητές.

«Το κωμικοτραγικό είναι πως το φάουλ το χρεώθηκε ο Σλούκας και ο αντίπαλος κέρδισε δύο βολές. Και ναι, δεν είναι αστείο», ανέφερε για την πρώτη περίπτωση, ενώ για τη δεύτερη σχολίασε: «Επίσης είδαμε την ανακάλυψη ενός νέου αθλήματος: ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ. Για πρώτη φορά στην ιστορία».