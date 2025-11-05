Ο Έργκιν Άταμαν… μπερδεύτηκε (;) στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ερυθρό Αστέρα και συνεχάρη τον Ολυμπιακό, με τον Τούρκο τεχνικό να εκφράζει μεταξύ άλλων τα παράπονά του για την απόδοση της ομάδας του στο Βελιγράδι, λέγοντας παράλληλα ότι το «τριφύλλι» θα πάρει σέντερ.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό» είπε ο κόουτς των «πρασίνων», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπερδεύτηκε και χαμογέλασε, με τον ίδιο να προσθέτει ότι: «Σε όλο τον αγώνα τον αγώνα άκουγα συνθήματα του Ολυμπιακού».

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ξεκινήσαμε το ματς τραγικά στην επίθεση, κάναμε τρομερά λάθη. Είχαμε 0/10 σουτ που ήταν κυρίως ελεύθερα τρίποντα, χάσαμε λέι-απς. Μετά δώσαμε τον έλεγχο του αγώνα σε αυτούς. Το ίδιο συνέβη και στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στην τελευταία περίοδο κάποιοι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα, δεν δέχθηκαν μία μεγάλη ήττα. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε αλλά κάναμε μερικά λάθη και χάσαμε.

Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, σε όλο το ματς οι οπαδοί υποστήριζαν τον Ολυμπιακό. Έχω μπερδευτεί για αυτό. Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα. Κέρδισαν το ματς».

Για τον Ναν: «Στην διάρκεια της σεζόν οι παίκτες έχουν περιόδους που κάνουν κακές εμφανίσεις. Δεν είναι σε καλή φόρμα τώρα. Σε κάποια άλλα ματς, στην Πόλη στο ματς που κερδίσαμε, δεν αντέδρασε στο ματς. Σήμερα ήταν εκτός ματς. Αυτό συμβαίνει. Δεν αμφισβητεί κανείς την ποιότητά του. Ήταν κακή βραδιά για αυτόν και τον κρατήσαμε εκτός».

Για τη δήλωσή του ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη: «Είπα ότι τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ευρώπη έχω τα καλύτερα αποτελέσματα ως προπονητής».

Για τις φήμες για τον δανεισμό του Σορτς και γιατί δεν έχει κολλήσει στην ομάδα: «Δεν ξέρω γιατί δεν έχει κολλήσει ο Σορτς. Κατά 90% δεν είμαι χαρούμενος με τις εμφανίσεις του. Ίσως είναι δικό μας θέμα, ίσως δικό του. Για τις φήμες δεν ξέρω τίποτα».

Για το αν ψάχνει στην αγορά ο Παναθηναϊκός: «Χάσαμε τρεις σέντερ. Να παίξεις μπάσκετ και να παίξεις άμυνα χωρίς σέντερ είναι δύσκολο. Είμαστε στην αγορά για έναν ψηλό που μπορεί να μας βοηθήσει. Η κατάσταση του Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρη».

Για τον Βαλαντσιούνας: «Μετά από αυτό πήραμε τον Χολμς. Στην Euroleague έπαιξε δύο καλά ματς, αλλά δυστυχώς τραυματίστηκε σοβαρά. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν υπογράψαμε έναν παίκτη αλλά υπογράψαμε έναν άλλον σημαντικό σέντερ. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει».

Δείτε το στιγμιότυπο στο 21ο λεπτό του βίντεο:

Χα.Π.