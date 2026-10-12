Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξακολουθεί να ονειρεύεται τον Νίκολα Γιόκιτς με την φανέλα του Παναθηναϊκού και επανέρχεται στο θέμα μέσα από μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μια εικόνα με την μορφή του σε Playmobil να κρατά έγγραφα, συνοδεύοντάς τη με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «… όταν υπολογίζεις τι μπορείς να προσφέρεις σε Γιόκιτς».

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