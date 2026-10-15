Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να «ζεστάνει» τους φίλους του Παναθηναϊκού, επισημοποιώντας την επιστροφή του Κέντρικ Ναν στην αγωνιστική δράση.

Ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε πλήρως τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της preseason στις ΗΠΑ και αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος με τα χρώματα του τριφυλλιού, στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Basket League απέναντι στο Περιστέρι (18/10, 13:00).

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