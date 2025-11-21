Ο Ματίας Λεσόρ αναχωρεί το πρωί του Σαββάτου για το Οπόρτο της Πορτογαλίας, έχοντας στο πλευρό του τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο.

Τη Δευτέρα (24/11) είναι προγραμματισμένο να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση για την αντιμετώπιση των χόνδρινων προβλημάτων στην αριστερή ποδοκνημική.

Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί από τον διεθνώς αναγνωρισμένο ορθοπαιδικό καθηγητή Νικ Φαν Ντάικ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο και επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη διαδικασία.