Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενήθηκε στο επίσημο κανάλι της Euroleague στο YouTube, όπου ξεχώρισε μερικούς από τους αγαπημένους του παίκτες στην τεράστια πορεία του στα παρκέ, πλέκοντας τα εγκώμιά τους.

Ποιον να πρωτοεπιλέξει και ποιον ν’ αφήσει εκτός; Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί έναν «ζωντανό θρύλο» του μπάσκετ, με την τεράστια καριέρα του να ξεκινάει από το 1991 και να συνεχίζεται μέχρι σήμερα, σε μία εκπληκτική πορεία 35 ετών, όπου ο Σέρβος προπονητής μοιράστηκε στιγμές με μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας περισσότερους από 45 τίτλους.

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