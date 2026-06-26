«Φωτιά» έχει πάρει ο μεταγραφικός μηχανισμός του Παναθηναϊκού με τα σενάρια να «φουντώνουν» τόσο για αποχωρήσεις, όσο και για προσθήκες στο ρόστερ εν όψει της νέας σεζόν στη EuroLeague.

Στην Τουρκία, δημοσιεύματα των μέσων Fanatik και Ajansspor αναφέρουν ότι ο Τζεντί Οσμάν φέρεται να έχει αποδεχθεί πρόταση της Εφές ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή επιστροφή του στην παλιά του ομάδα. Μάλιστα, όπως υποστηρίζεται στα δημοσιεύματα, ο τουρκικός σύλλογος είναι διατεθειμένος να καλύψει και το buy-out του παίκτη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν επίσημη επιβεβαίωση.

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