«Σακίλ, εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι για κάθε πρόκληση».

Με αυτή την ατάκα απάντησε ο Παναθηναϊκός AKTOR στον Σακίλ Ο’Νιλ, λίγο αφότου ο παλαίμαχος θρύλος του NBA είχε αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη δημόσια πρόκληση που έκανε ο Εργκίν Αταμάν στους Μπόστον Σέλτικς για μια μονομαχία ανάμεσα στους πρωταθλητές Ευρώπης και τους πρωταθλητές του NBA.

.@SHAQ, we are always ready for any challenge! 😂☘️#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/QS4zgo47BK

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 18, 2024