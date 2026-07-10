Το φιλόδοξο πρότζεκτ του Παναθηναϊκού και η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τον Άιζακ Μπόνγκα στην απόφαση να φορέσει τα πράσινα.

Ο 27χρονος Γερμανός φόργουορντ υποστήριξε ότι η μεταγραφή του ήρθε την κατάλληλη στιγμή, καθώς θεωρεί πως ο Παναθηναϊκός είναι το ιδανικό περιβάλλον για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι, στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η καριέρα μου, όλα ευθυγραμμίστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε η απόφασή μου να έρθω εδώ να είναι σίγουρα η σωστή».

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