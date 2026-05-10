H KAE Παναθηναϊκός έστειλε βίντεο με τις φάσεις από το Game 4 με τη Βαλένθια για τις οποίες διαμαρτύρεται, αναμένοντας την ανάλυσή τους και την ετυμηγορία από τη διοργάνωση.

Μετά τη νέα ήττα από τη Βαλένθια στο Game 4 των play-offs, ο Παναθηναϊκός που έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία, απέστειλε βίντεο στην Euroleague, ενώ δόθηκε έμφαση και στα διαιτητικά κριτήρια αντιμετώπισης του Κέντρικ Ναν, τα οποία κατά τα λεγόμενα της ελληνικής ομάδας, άλλαξαν μετά το Game 1.

