Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε σε όλα με τον Μουσταφά Φαλ που παραμένει στην Ελλάδα μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και συνεχίζει στους πράσινους.
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Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε σε όλα με τον Μουσταφά Φαλ που παραμένει στην Ελλάδα μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και συνεχίζει στους πράσινους.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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