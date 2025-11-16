Ο Άρης προέβαλε σθεναρή αντίσταση στον Παναθηναϊκό, καταφέρνοντας μάλιστα να βρεθεί στο +10 στο ημίχρονο (41-51), ωστόσο οι «πράσινοι», ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο μέρος και «σφίγγοντας» στην άμυνα, πήραν τη νίκη με 82-77, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι γηπεδούχοι με το σημερινό ροζ φύλλο έκαναν το 5-1 στο πρωτάθλημα, με τους αξιόμαχους απόψε Θεσσαλονικείς να υποχωρούν αντίθετα στο 2-5.

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος με την αμυντική εικόνα των παικτών του στο ημίχρονο, με την εικόνα να αλλάζει στο δεύτερο μέρος.

Οι «πράσινοι» ήταν πιο συγκεντρωμένοι, δέχτηκαν μόλις 26 πόντους στην επανάληψη και έφτασαν έστω και δύσκολα στη νίκη.

Ο Κέντρικ Ναν πέτυχε 19 πόντους με 4/11 τρίποντα, ενώ από 11 πόντους είχαν οι Κώστας Σλούκας και Τζέριαν Γκραντ.

Από τη μεριά του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μάζεψε 11 ριμπάουντ, ενώ σημείωσε και 7 πόντους.

Στον αντίποδα, εκτός από τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, που τελείωσε το ματς με 18 πόντους και 6/9 τρίποντα, οι φιλοξενούμενοι είχαν σε καλή βραδιά και τον Στίβεν Ίνοχ με 12 πόντους.

Με 6 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 20:55΄΄ συμμετοχής συνδύασε το ντεμπούτο του στην GBL για τον Άρη ο Αμίν Νουά, ο οποίος είχε αγωνιστεί κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ για το Eurocup στο Αλεξάνδρειο.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 41-51, 61-63, 82-77

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 7, Ρογκαβόπουλος 3 (1), Ναν 19 (4), Φαρίντ 13, Ερνανγκόμεθ 7 (1), Καλαϊτζάκης, Οσμάν 8 (2), Σλούκας 11 (1), Σαμοντούροβ 1, Γκραντ 11 (3), Μήτογλου 2

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 18 (6), Τζόουνς 6, Νουά 6, Ίνοχ 12, Χάρελ 8 (2), Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης 7 (1), Γκιουζέλης 3 (1), Μποχωρίδης 4, Κουλμπόκα 9 (3)