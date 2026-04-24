Ο Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησε στον Εργκίν Αταμάν, πριν τα ματς της σειράς των play off της Euroleague, ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, αρχής γενομένης την Τρίτη (28/4) από τη Roig Arena.

O κορυφαίος προπονητής της σεζόν στη Euroleague, έμαθε πως ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων», είχε δηλώσει: «Έχουμε κι εμείς σπουδαίους παίκτες, φέτος η απόδοσή μου δεν είναι καλύτερη από εκείνη του Μαρτίνεθ, αλλά τώρα, θα δούμε» και απάντησε.

Αναλυτικά, ο Πέδρο Μαρτίνεθ είπε:

«Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που εξαρτώνται από εμάς και εγώ πρέπει να βοηθήσω την ομάδα μου. Αυτό δεν είναι μια σύγκρουση μεταξύ προπονητών, είναι μια σύγκρουση μεταξύ παικτών, μεταξύ ομάδων, και αυτός που θα κάνει τα πράγματα καλύτερα θα κερδίσει. Δεν πρόκειται για το ποιος είναι καλύτερος και για το αν εγώ πιστεύω ότι εκείνος είναι καλύτερος. Η καριέρα μου δεν συγκρίνεται με τη δική του. Όποιος συγκρίνει τους τίτλους που έχει κατακτήσει… είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάτι που δεν ισχύει για εμένα. Αλλά δεν μου αρέσει να συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν».

Κλείνοντας σημείωσε: «Παρόλο που το βιογραφικό του είναι καλύτερο και είναι καλύτερος προπονητής από εμένα, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να μας νικήσουν. Θα πρέπει να κάνουν περισσότερα».